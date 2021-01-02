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    Pakistan'da 'kurt adam' yakalandı

    Sokakta insanları korkuttuğu belirtilen kurt maskeli şahıs gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 13:50
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    Pakistan'da 'kurt adam' yakalandı

    Pakistan'ın Peşaver şehrinde kurt maskesi giyen bir adam, çevredekileri korkuttuğu gerekçesiyle yakalandı.

    Sokaktaki çocukları korkuttuğu belirtilen şahıs hakkında şikayette bulunuldu.

    "KÜKREYEN SESLER ÇIKARIYORDU"

    Pakistan basını, söz konusu kişi için "Motosikletini sürerken kükreyen sesler çıkarıyordu." bilgisini paylaştı.

    "MASKEYİ KORONAYA KARŞI GİYDİM"

    Kimseyi korkutma niyeti olmadığını belirten "kurt adam", hükümetin koronavirüse karşı önerileri doğrultusunda maskeyi giydiğini söyledi.

    Gözaltına alınan adamın güvenlik güçleriyle çektirdiği fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

    Pakistan da kurt adam yakalandı #1

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