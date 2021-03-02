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    Pakistan’da meclis karıştı,milletvekilleri birbirine saldırdı

    Senato seçimleri öncesinde kendi tercihleri doğrultusunda oy kullanacağını söyleyen milletvekilleri, Eyalet Meclisi’nde taraf değiştirdikleri iddiası ile saldırıya uğradı.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 15:16
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    Pakistan’da meclis karıştı,milletvekilleri birbirine saldırdı

    Pakistan’da Sindh Eyalet Meclisi’nde, taraf değiştirdiği iddia edilen milletvekillerine saldırı gerçekleştirildi.

    İktidardaki Adalet Hareketi (PTI) milletvekilleri, senato seçimleri önce taraf değiştiren Aslam Abro, Shehryar Shar ve Karim Bakhsh Gabol isimli milletvekillerine yumruk atmaya başladı.

    DİĞER PARTİLER ARAYA GİRDİ

    Çıkan kavga meclisi karıştırdı.

    Daha önce de senato seçimlerinde kendi istekleri doğrultusunda oy kullanacaklarını belirten milletvekillerine yapılan saldırı, meclisteki diğer partilerin vekilleri tarafından araya girilmesi ile son buldu.

    Pakistan’da meclis karıştı,milletvekilleri birbirine saldırdı #1

    ANBEAN KAYDEDİLDİ

    Mecliste çıkan kavga kameralar tarafından anbean kaydedildi.

    Pakistan meclisinde milletvekilleri birbirine girdi İZLE

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