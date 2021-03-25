Pakistan'da minibüse silahlı saldırı düzenlendi

İçinde yolcu bulunan minibüse açılan ateş sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halinde olan bir minibüs, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

5 ÖLÜ, 7 YARALI

Gilgit Polis Baş Müfettişi Mirza Hassan, Niltar Bala'ya doğru giden minibüste kadınların ve çocukların da olduğunu belirterek 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

SALDIRI NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.