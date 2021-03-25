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- Pakistan'da minibüse silahlı saldırı düzenlendi
Pakistan'da minibüse silahlı saldırı düzenlendi
İçinde yolcu bulunan minibüse açılan ateş sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
- İHA
- 25.03.2021 - 17:33
- Güncelleme : 25.03.2021 - 17:43
Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde seyir halinde olan bir minibüs, kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı.
5 ÖLÜ, 7 YARALI
Gilgit Polis Baş Müfettişi Mirza Hassan, Niltar Bala'ya doğru giden minibüste kadınların ve çocukların da olduğunu belirterek 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.
SALDIRI NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.