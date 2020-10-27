Dolar
8.1079
0.303%
Euro
9.6006
0.5066%
Altın
1908.57
0.3375%
Borsa
1144.45
0%
G. Altın
497.141
0.5458%
Bitcoin
106649.8
0.618%
EXEN Coin
10.95
-0.27%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Pakistan'da okula saldırı

    Peşaver'de dini eğitimin verildiği bir okulda meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 08:37
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 09:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Pakistan'da okula saldırı

    Pakistan, sabah saatlerinde patlamayla sarsıldı.

    Ülkenin kuzeybatısındaki Peşaver kentinde dini eğitim verilen bir okulda patlama meydana geldi.

    7 ÖLÜ, 72 YARALI

    Yerel saatle sabah 8.30'da yaşanan patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, çoğu çocuk olmak üzere 72 kişi yaralandı.

    ÇOCUKLAR KUR'AN OKURKEN PATLAMA OLDU

    Peşaver Polis Şefi Muhammed Ali Han, "Çocuklar Kur'an okuyordu. İşte o sırada patlama oldu." dedi.

    Han, ilk bulguların 5-6 kilo patlayıcı madde kullanıldığı yönünde olduğunu bildirdi.

    PATLAYICILAR ÇANTADAYDI

    Al Jazeera'ye konuşan ve ismi verilmeyen bir polis yetkilisi, "İntihar saldırısı değildi, orada bir çantada tutulan patlayıcılar vardı." bilgisini paylaştı.

    Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.

    AFP, patlamanın meydana geldiği okuldan fotoğraflar servis etti.

    Pakistan da okula saldırı #1

    Pakistan da okula saldırı #2

    Görüş Bildir