Pakistan'da okula saldırı

Peşaver'de dini eğitimin verildiği bir okulda meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı.

Pakistan, sabah saatlerinde patlamayla sarsıldı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Peşaver kentinde dini eğitim verilen bir okulda patlama meydana geldi.

7 ÖLÜ, 72 YARALI

Yerel saatle sabah 8.30'da yaşanan patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, çoğu çocuk olmak üzere 72 kişi yaralandı.

ÇOCUKLAR KUR'AN OKURKEN PATLAMA OLDU

Peşaver Polis Şefi Muhammed Ali Han, "Çocuklar Kur'an okuyordu. İşte o sırada patlama oldu." dedi.

Han, ilk bulguların 5-6 kilo patlayıcı madde kullanıldığı yönünde olduğunu bildirdi.

PATLAYICILAR ÇANTADAYDI

Al Jazeera'ye konuşan ve ismi verilmeyen bir polis yetkilisi, "İntihar saldırısı değildi, orada bir çantada tutulan patlayıcılar vardı." bilgisini paylaştı.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.

AFP, patlamanın meydana geldiği okuldan fotoğraflar servis etti.