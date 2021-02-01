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    Pakistan’da okullar 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı

    Koronavirüs salgınının ardından 3 ay yüz yüze eğitime ara verilen Pakistan'da, değişikliğe gidildi. Ülkede yüz yüze eğitim, yeniden başladı.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 11:24
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    Pakistan’da okullar 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı

    Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkelerin büyük bir kısmında eğitime ara verilmişti.

    Pakistan’da ilkokul, ortaokullar ve üniversiteler 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı.

    Eğitim Bakanı Shafqat Mahmood, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilere eğitim döneminde başarılar diledi.

    HAFTADA 3 GÜN OKULA GİDİLECEK

    Alınan kararlara göre, öğrenciler 2 gruba ayrılacak ve her grupta bulunan öğrenciler haftada 3 gün okula giderek eğitime devam edecek. Pakistan’da eğitim döneminin, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak devam etmesi planlanıyor.

    VAKA SAYISI 546 BİNİN ÜSTÜNDE

    Pakistan’da koronavirüs vaka sayısı 546 bin 428, korona kaynaklı can kaybı sayısı ise 11 bin 683 olarak açıkladı.

    Pakistan’da okullar 3 ay sonra yüz yüze eğitime başladı #1

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