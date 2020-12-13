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    Pakistan'da polis karakolu yakınında patlama

    El bombası ile düzenlenen saldırı sonucu en az 25 kişinin yaralandığı belirtildi.
    • AA
    • 13.12.2020 - 21:11
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 21:13
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    Pakistan'da polis karakolu yakınında patlama

    Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde bulunan Ganj Mandi Polis Merkezi yakınında, bombalı saldırı düzenlendi.

    25 YARALI

    Yetkililer saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

    Pakistan'da polis karakolu yakınında patlama VİDEO

    Pakistan da polis karakolu yakınında patlama #1

    Pakistan da polis karakolu yakınında patlama #2

    Pakistan da polis karakolu yakınında patlama #3

    Pakistan da polis karakolu yakınında patlama #4

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