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- Pakistan'da polis karakolu yakınında patlama
Pakistan'da polis karakolu yakınında patlama
El bombası ile düzenlenen saldırı sonucu en az 25 kişinin yaralandığı belirtildi.
- AA
- 13.12.2020 - 21:11
- Güncelleme : 13.12.2020 - 21:13
Pakistan'ın Ravalpindi şehrinde bulunan Ganj Mandi Polis Merkezi yakınında, bombalı saldırı düzenlendi.
25 YARALI
Yetkililer saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 25 kişinin yaralandığını açıkladı.
Pakistan'da polis karakolu yakınında patlama VİDEO