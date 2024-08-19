Pakistan'da sel felaketi: 209 ölü Pakistan'da etkili olan muson yağmurları ve şiddetli seller, ülke genelinde büyük hasara neden olurken hayatını kaybedenlerin sayısı 209'a yükseldi.

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AA & Ensonhaber

Pakistan, son bir aydır şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sellerle ve heyelanlarla mücadele ediyor.

Pakistan Meteoroloji Dairesi'nden Zaheer Ahmed Babar, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan muson yağmurlarının hafta boyunca devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

ÖLÜ SAYISI 209'A YÜKSELDİ

Pencap Bölgesi Afet Yönetimi kurumu yetkilisi İrfan Ali, eyaletteki yoğun yağışlar nedeniyle son 24 saat içinde 24 kişinin hayatını kaybettiğini, temmuz ayından bu yana aşırı yağışlar sonucu ölenlerin sayısının 209'a yükseldiğini belirtti.

2 BİN 200'DEN FAZLA KONUT ZARAR GÖRDÜ

Ulusal Afet Yönetimi kurumu yetkilileri, yağışların bazı bölgelerde sele ve toprak kaymalarına yol açtığını, 2 bin 200'den fazla konutun zarar gördüğünü rapor etti. En fazla can kaybının Pencap, Hayber Pahtunhva ve Sind eyaletlerinde yaşandığını vurgulayan yetkililer, heyelan ve ani su baskınlarının bazı yol ve köprülerde hasara neden olduğunu, bu durumun trafiği aksattığını belirtti. Normalleşme çalışmalarının ise aralıksız sürdüğü bildirildi.

Pakistan hükümeti, turistlere yağışlardan etkilenen bölgelerden uzak durmaları yönünde bir uyarı yaptı.