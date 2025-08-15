Pakistan'da sel ve heyelan: 219 can kaybı

Pakistan’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) verilerine göre, afetlerden en az 219 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı ve 116 hane zarar gördü. Khyber-Pakhtunkhwa eyaletinde 200, Gilgit-Baltistan’da 10 ve Azad Keşmir’de 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

YARDIM HELİKOPTERİ KAZASI

Khyber-Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Ali Amin Gandapur’un Sözcüsü Faraz Mughal Said, hükümete ait Mi-17 arama-kurtarma helikopterinin Bajaur’daki Salarzai kasabasına yardım malzemesi taşırken Mohmand bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle düştüğünü bildirdi. Kazada mürettebattan 2 pilot dahil 5 kişi yaşamını yitirdi. Arama-kurtarma ekipleri kaza yerine sevk edilirken, cenazelerin törenle defnedileceği ve bölgesel hükümetin bir günlük yas ilan edeceği duyuruldu.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların 21 Ağustos’a kadar aralıklarla süreceğini belirterek, bölgedeki tüm yönetimlere gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.