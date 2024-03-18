Pakistan'da serçeler için sayım yapılacak Pakistan'ın Karaiçi kentinde sayıları hızla azalan serçeler için sayım yapılacağı ifade edildi. Sonuçlar 20 Mart'ta açıklanacak.

AA

Pakistan'da ilginç bir karara imza atıldı.

Pakistan'da serçe sayımı başlıyor...

Pakistan'daki yaban hayatı yetkilileri, sayım kapsamında yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığı metropolde serçelerin bulunduğu belirli noktalara yoğunlaşacak.

Sind eyaletinin yaban hayatı servisinde görevli Javed Mahar, sayımın sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanacağını belirtti.

20 yılda yüzde 60 ila 70 azaldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) Pakistan bölümü teknik danışmanı Muhammad Moazzam Khan, Karaçi'deki serçe sayılarının son 20 yılda yüzde 60 ila 70 azaldığını ifade etti.

Bir yerde fazla serçe olmasının oradaki hava kalitesinin iyi olmasına işaret ettiğini belirten Khan, "Eğer serçeler bir yeri terk ediyorsa, bu oradaki hava kalitesinin endişe verici bir şekilde düştüğü anlamına gelir." dedi.

Plansız kentleşme ve çevre kirliliği, serçelerin yaşam alanlarının daralmasına ve bu kuş türünün azalmasına neden oluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)