Pakistan’da şiddetli yağışlar evleri çökertti: 10 ölü Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan şiddetli yağış Bajaur ve Shangla bölgelerinde bulunan evlerin çökmesine neden olurken, 5’i çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi.

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İHA

Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde son iki gün boyunca şiddetli yağışlar ve dolu, olumsuz etkiler yarattı.

Bajaur bölgesinde, yağışlar sebebiyle çöken bir evin altında kalan 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Aynı şekilde Shangla bölgesinde, bir evin çatısının çökmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti ve bir çocuk yaralandı.

Pencap Acil Servisi Sözcüsü Rasool Khan, Shangla'nın Banda China bölgesinde iki çocuğun sel suları altında kaybolduğunu belirtti.

Bu trajik olaylar, bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Trafik aksadı, evler hasar gördü

Ulusal Karayolu İdaresi Müdür Yardımcısı Ghulam Abbas, eyalette ulaşımı da etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle Karakoram Karayolu trafiğinin Hayber Pakhtunkhwa'nın Kohistan bölgesi ile Gilgit-Baltistan bölgesindeki Diamer arasında birçok noktada aksadığı kaydedildi. Pakistan’ın Peşaver ve Nowshera ve Bannu kentleri ile Shangla ve Bajaur bölgelerindeki birçok ev şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kısmi hasara uğradı.

Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı rapor istedi

Khyber Pakhtunkhwa Başbakanı Ali Amin Gandapur, yağışlarda meydana gelen can ve mal kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yetkililerden rapor istediğini ve mağdurlar için tazminat ödeneceğini ifade etti.

Pakistan Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki 24 saat boyunca ovalarda yağışların, dağlık kesimlerinde ise kar yağışının devam edeceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)