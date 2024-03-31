Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi öldü Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

AA & Ensonhaber

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle evlerin çatılarının çöktüğü, sel meydana geldiği ve bazı yolların kapandığı açıklandı.

Yerel afet yönetim yetkilisi Anwar Shahzad, çoğunluğu çocuk 8 kişinin şiddetli yağış kaynaklı sel ve diğer olaylarda hayatını kaybettiğini belirtti.

2 çocuk kayıp

Eyalette sel ve çatı çökmesi sonucu 12 kişinin de yaralandığını vurgulayan Shahzad, 2 çocuğun ise selde kaybolduğu bilgisini paylaştı.

Shahzad, ölenlerden üçünün aynı aileden 3 ila 7 yaşlarındaki kardeşler olduğunu kaydetti.

Yetkililer güvenlik önlemleri nedeniyle bölgedeki bazı yolların kapatıldığını duyurdu.