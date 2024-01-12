Pakistan'da siyasetçilere saldırı planı: İki intihar bombacısı yakalandı Güvenlik güçleri, iki isme saldırı hazırlığındaki teröristleri yakalamayı başardı. Saldırıların hedefindeki isimler açıklandı.

AA & Ensonhaber

Pakistan'da intihar saldırılarının önüne geçildi.

Güvenlik güçleri, siyasetçilere saldırı düzenlemeye hazırlanan terör örgütü DEAŞ/H mensuplarını kıskıvrak yakaladı.

Dawn gazetesindeki habere göre polis, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde siyasetçilere saldırı hazırlığındaki 2 intihar saldırganına operasyon düzenledi.

Teröristler Afganistan'da eğitim aldı

Operasyonda söz konusu 2 terörist yakalandı. Yetkililer, teröristlerin Afganistan’ın Paktika vilayetinde eğitim aldığını belirtti.

Hedefteki iki isim

Bu kişilerin, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman’a ve Ulusal Halk Partisi'nden Aimal Vali Han’a saldırı hazırlığında olduğu açıklandı.

Taliban ile yapılan görüşme

Bu arada, Rehman, Afganistan’da Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade ile görüşmüştü.

Kabil ile İslamabad arasındaki tansiyonun düşürülmesi amacıyla Afganistan’da temaslarda bulunan Rehman, Kandahar vilayetinde Ahundzade ile bir araya gelmişti.

Afganistan'ın TOLO News televizyonunun haberine göre Rehman, Taliban’ın ülkede kontrolü sağladığı Ağustos 2021’den bu yana Ahundzade’nin görüştüğü ilk Pakistanlı siyasi parti lideri olmuştu.