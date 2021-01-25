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    Pakistan'da TikTok videosu çekimi can aldı

    17 yaşındaki genç fenomen Hamza Naveed, raylarının kenarında TikTok videosu çekimi sırasında tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 18:31
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    Pakistan'da TikTok videosu çekimi can aldı

    Sosyal medya merakı nedeniyle artan kazalara bir yenisi daha eklendi.

    Pakistan’ın Rawalpindi kentinde, rayların kenarında yürüdüğü sırasında TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed adlı genç fenomen, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

    Pakistan'da TikTok videosu çekimi can aldı VİDEO

    KAZA ANI KAMERADA

    Trenin Naveed’e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman'ın cep telefonuna yansıdı.

    Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Naveed'in cenazesi, Rawalpindi'daki kabristanlığa defnedildi.

    Pakistan da TikTok videosu çekimi can aldı #1

    Pakistan da TikTok videosu çekimi can aldı #2

    Pakistan da TikTok videosu çekimi can aldı #3

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