Pakistan'da, TLP destekçileri sokağa döküldü

TLP Partisi Lideri Saad Rizyi’nin serbest bırakılması ve Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesini isteyen Pakistanlılar, Lahor'da protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Pakistan’ın Lahor kentinde, Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) Partisi destekçileri tarafından, Fransız büyükelçisinin ülkeden sınır dışı edilmesi ve TLP Partisi'nin 26 yaşındaki Lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için protesto gösterisi düzenlendi.

Yüzlerce Pakistanlı, Lahor sokaklarında bir araya gelerek sloganlar attı.

Lahor Polis Genel Müfettiş Yardımcısı (DIG) Sözcüsü Mazhar Hussain yaptığı açıklamada, protestoya müdahale eden polis ekipleri ile göstericiler arasında çıkan arbede sonucu 3 polis memurunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden polislerden 2'sinin isimlerinin, Ayub ve Khalid olduğunu belirten Hussain, 3. memurun kimliğinin henüz belirlenemediğini aktardı.

Hussain, arbedede sırasında çok sayıda memurun da yaralandığını, durumlarının kritik olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

“PROTESTOCULAR POLİSİN ÜZERİNE MOLOTOF KOKTEYLİ FIRLATTI”

Polisin, protestocuların kamu malına zarar vermelerini engellemeye çalıştığının ve memurların şiddete rağmen temkinli davrandığının altını çizen Hussain, "Protestocular memurların üzerine molotof kokteyli fırlattı. Ayrıca öfkeli protestocular sopa kullandı ve taş attı." ifadelerini kullandı.

“BARIŞÇIL KALACAKLARINA SÖZ VERDİLER AMA ŞİDDETE BAŞVURDULAR”

Polis Sözcüsü Arif Rana yaptığı açıklamada, TLP destekçilerinin kent genelinde çıkan arbede sırasında bir güvenlik kontrol noktasına saldırmasının ardından, polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.

Rana, "Barışçıl kalacaklarına dair bize güvence verdiler ama şiddete başvurdular." dedi.

“KİMSENİN KANUNU KENDİ ELİNE ALMASINA İZİN VERİLEMEZ”

Pencap Eyaletinin Başbakanı Usman Buzdar, yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden polislere ilişkin taziyelerini ileterek, eyalet hükümetinin memurların ailelerinin bu üzücü zamanlarında yanlarında olduğuna dair söz verdi.

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Yetkililere ise olaydan sorumlu olanlara karşı katı önlemler almaları ve yaralı polisler için mümkün olan en iyi tıbbi olanakları sağlamaları talimatı veren Buzdar, "Hukukun üstünlüğü her ne pahasına olursa olsun sağlanmalıdır. Kimsenin kanunu kendi eline almasına izin verilemez.” dedi.

‘TARİHİN EN KÖTÜ BOMBARDIMANI”

Yaşanan arbedenin ardından TLP Medya Koordinatörü Saddam Buhari, polisin barışçıl bir protestoya saldırdığını, TLP destekçilerinin "tarihin en kötü bombardımanına" maruz kaldıklarını ve Lahor kentinde yer alan MAO Devlet Üniversitesi çevresinde "her yönden saldırıya uğradıklarını" söyledi.

Buhari, en az 500 destekçinin ciddi şekilde yaralandığını ve çok sayıda destekçinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.