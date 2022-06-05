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    Pakistan'da yangın çıkan marketi ezan okuyarak söndürmeye çalıştılar

    Pakistan’ın Karaçi kentinde çok katlı bir binada çıkan yangının ardından bölge halkı, yangını söndürmeye çalışmak yerine ezan okudu.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 13:14
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    Pakistan'da yangın çıkan marketi ezan okuyarak söndürmeye çalıştılar

    Pakistan’ın Karaçi kentinde 2 Haziran tarihinde bir süpermarkette yangın çıktı.

    Yangın sırasında bir grup insan market önünde toplanıp yangının sönmesi için ezan okudu.

    Görüntüler sosyal medyada viral oldu.

    Sosyal medyada viral oldu

    Yangın itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çabaları sonucu söndürüldü.

    Yangında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü itfaiye görevlisi 6 kişi ise yaralandı.

    Pakistan'da yangın çıkan marketi ezan okuyarak söndürmeye çalıştılar VİDEO

    Pakistan da yangın çıkan marketi ezan okuyarak söndürmeye çalıştılar #1

    Pakistan da yangın çıkan marketi ezan okuyarak söndürmeye çalıştılar #2


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