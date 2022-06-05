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Pakistan'da yangın çıkan marketi ezan okuyarak söndürmeye çalıştılar

Pakistan'da yangın çıkan marketi ezan okuyarak söndürmeye çalıştılar

Pakistan’ın Karaçi kentinde çok katlı bir binada çıkan yangının ardından bölge halkı, yangını söndürmeye çalışmak yerine ezan okudu.