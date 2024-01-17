Pakistan'dan İran'a kınama: 2 çocuk hayatını kaybetti Hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesini şiddetle kınayan Pakistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

İran, Pakistan'da bulunan Ceyşu'l Adl isimli grubun iki üssüne saldırı düzenledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

2 çocuk hayatını kaybetti

İran'ın Pakistan'ın hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi şiddetle kınanarak saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Pakistan ve İran arasında çeşitli iletişim kanalları olmasına rağmen bu yasa dışı eylemin gerçekleşmesinin daha da endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan'ın güçlü protestosu Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili üst düzey yetkilisine iletildi" ifadelerine yer verildi.

İran maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı aktarılarak bu durumun sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan İran'a ait olacağının iletildiği belirtildi.

"Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değil"

Pakistan'ın her zaman terörün bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığına işaret edilen açıklamada, "Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değil ve ikili güven ve itimadı ciddi şekilde zedeleyebilir" ifadesi kullanıldı.