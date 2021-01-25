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    Pakistanlı motosiklet sürücüsü ölümden döndü

    Raylardan karşı yola geçmeye çalışan motosikletlinin, trenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 16:16
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    Pakistanlı motosiklet sürücüsü ölümden döndü

    Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Ketta şehrinde tren rayından motosikletle geçmeye çalışan kişi, ölümden döndü.

    Araç kamerasına yansıyan görüntüde, bir motosikletlinin karşıya geçmek için hızla raylara doğru ilerlediği o sırada da bir trenin geçmekte olduğu görüldü.

    SÜRÜCÜ KENDİNİ YOLA ATTI

    Tren bir süre sonra motosikleti altına alırken, sürücü ise yola atlayarak ezilmekten son anda kurtuldu.

    Pakistanlı motosiklet sürücüsü ölümden döndü #1

    Pakistanlı motosiklet sürücüsü ölümden döndü #2

    Pakistanlı motosiklet sürücüsü ölümden döndü #3

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