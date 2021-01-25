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Pakistanlı motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Raylardan karşı yola geçmeye çalışan motosikletlinin, trenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 25.01.2021 - 16:16
Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Ketta şehrinde tren rayından motosikletle geçmeye çalışan kişi, ölümden döndü.
Araç kamerasına yansıyan görüntüde, bir motosikletlinin karşıya geçmek için hızla raylara doğru ilerlediği o sırada da bir trenin geçmekte olduğu görüldü.
SÜRÜCÜ KENDİNİ YOLA ATTI
Tren bir süre sonra motosikleti altına alırken, sürücü ise yola atlayarak ezilmekten son anda kurtuldu.