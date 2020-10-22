Pamuk Prenses'in modeli Marge Champion, hayatını kaybetti

Hollywood müzikalleriyle tanınan oyuncu, dansçı ve koreograf Marge Champion, 101 yaşında Los Angeles’ta yaşamını yitirdi.

1950'lerin Hollywood müzikalleri, Broadway prodüksiyonları ve televizyon varyete şovlarının Amerikan dans ekibini eşi Gower ile birlikte örnekleyen, neşeli dansçı ve koreograf Marge Champion, çarşamba günü Los Angeles'ta hayatını kaybetti.

Sanatçının ölümü, perşembe günü koronavirüs pandemisi nedeniyle son altı aydır Kaliforniya'daki evinde kendisiyle birlikte yaşadığını söyleyen oğlu Gregg Champion tarafından doğrulandı.

14 yaşında Walt Disney Stüdyolarında animasyon filmleri için dans modeli olarak işe alınan Marge Champion, Disney'in "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" animasyonun ana karakteri için model oldu.