Panama'da keşfedilen kurbağa türüne Greta Thunberg'in adı verildi

Çevre kuruluşu olan Rainforest Trust tarafından Panamada keşfedilen bir kurbağa türüne genç çevre aktivisti Greta Thunberg'in adının verildiği açıklandı.

İsveçli genç çevre aktivisti Greta Thunberg'in ismi sık sık yaptığı çıkışlarla gğndeme geliyor.

19 yaşındaki aktivistin adı bu kez çok farklı bir nedenle gündemde.

ABD merkezli bir çevre kuruluşu olan Rainforest Trust, 30. yıl dönümü etkinliğinin bir parçası olarak, bilimsel olarak yeni tanımlanmış bazı türlere isim vermek için anket düzenledi.

KURBAĞAYA ADI VERİLDİ

Bu kapsamda, Panama'nın ücra köşelerinde yaşayan bir yağmur kurbağasına da iklim aktivisti Greta Thunberg'in adı verildi.

Pristimantis gretathunbergae adı verilen kurbağanın iri gözleri dikkat çekerken İsveçli aktivist konuyla ilgili yorum yapmadı.

Kendine özgü büyük siyah gözleri olan minik, parlak renkli kurbağa, araştırmacı Abel Batista liderliğindeki bir keşif gezisinde keşfedildi.

12 YENİ TÜR BULUNDU

Batista ve ekibi, 12 yeni tür buldukları ve sekiz bilimsel makale yayınladıkları Panama'da son 10 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Thunberg’in adını alan kurbağanın doğu Panama'daki Cerro Chucantí rezervindeki bulut ormanında bulundu.

TÜR RİSK ALTINDA

Öte yandan, bilimsel olarak Pristimantis gretathunbergae olarak adlandırılan yağmur kurbağasının habitatı, tarlalar ve sığırlar için otlak açlmasının neden olduğu hızlı ormansızlaşma nedeniyle risk altında bulunuyor.