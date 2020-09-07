Papa: Dedikodu, koronavirüsten daha kötü bir veba

Papa: Dedikodu, koronavirüsten daha kötü bir veba

Dedikodunun, Roman Katolik Kilisesi'ni bölmeyi amaçladığını belirten Papa Francis, "dedikodu yapmayın" uyarısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, pazar günü gerçekleştirilen ayinde dedikodu konusunda uyarılarda bulundu.

Papa, konuşmasıyla ilgili hazırlanan metnin dışına çıkarak, kilise cemaati ve Vatikan bürokrasisi içindeki dedikodulara ilişkin şikayetlerini dile getirdi.

Dedikoduyu "koronavirüsten daha kötü bir veba" olarak tanımlayan Papa, bu durumun Roman Katolik Kilisesi'ni bölmeyi amaçladığını söyledi.

DEDİKODUYU KORONAYLA KIYASLADI

Papa Francis, kiliseyi yalanlarıyla bölgemeye çalışan "en büyük dedikoducunun" şeytan olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"En büyük dedikoducu, diğerleri hakkında her zaman kötü şeyler söyleyen şeytandır. Çünkü şeytan, kardeşlerimizibir kenara iterek kiliseyi bölmeye çalışıyor.

Kardeşlerim! Lütfen dedikodu yapmama konusunda çaba gösterelim. Dedikodu, koronavirüsten daha kötü bir vebadır."

Papa: Dedikodu, koronavirüsten daha kötü bir veba ViDEO