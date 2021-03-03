Papa Francis: Aynı yoldan yürümeye devam edersek yeni tufan yaşanacak

Dünya liderlerini küresel ısınmaya karşı uyaran Papa Francis, “Aynı yoldan yürümeye devam edersek tufan yaşanacak” dedi.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, dünya liderlerinin küresel ısınmaya karşı tedbirler almaması durumunda felaket yaşanacağını belirtti.

Corriere della Sera’nın haberine göre Papa Francis, “Aynı yoldan yürümeye devam edersek tufan yaşanacak” diye konuştu.

“EMPATİ İLE YAN YANA YÜRÜYOR”

Nuh’un, erdemi sayesinde felaketten kurtulmayı başardığını anımsatan Papa, vatandaşlara ve politikacılara sağduyu çağrısında bulunarak, “Sağduyu; durumlara, insanlara, dünyaya ve sorunlarına empati ile yan yana yürüyor” diye kaydetti.

SON 50 YILDIR DİĞER BÖLGELERE GÖRE 2 KAT ARTTI

Daha önce ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, geçen yılın Arktik bölgesinde kaydedilen ikinci en sıcak yıl olarak tarihe geçtiğini duyurmuştu.

Arktik bölgede sıcaklığın, son 50 yıldır diğer bölgelere göre 2 kat daha hızlı arttığı kaydedilmişti.