Papa Francis: Denize plastik atmak suçtur

Denizlerde artan kirlilik konusunda uyarılarda bulunan Papa, bu durumun biyoçeşitliliği öldürdüğünü söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bu kez çevre kirliliği konusunda mesaj verdi.

Papa, plastiklerin suya atılmasının suç olduğunu ve gelecek nesilleri kurtarmak adına bu davranışın sona ermesi gerektiğini söyledi.

DENİZLERDEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

RAI televizyonuna konuşan Papa, İtalyan balıkçıların kendisine Adriyatik Denizi'nde tonlarca plastik bulduklarını anlattığını belirtti.

Söz konusu balıkçıları ile ikinci karşılaşmasında Papa, denizde iki kat daha fazla plastik bulunduğu haberini aldığını aktardı.

"DENİZE PLASTİK ATMAK SUÇ"

Denizlerdeki duruma işaret eden Papa, "Denize plastik atmak suçtur. Biyoçeşitliliği, dünyayı öldürüyor, her şeyi öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, açıklamasının devamında, "Yaratılışa bakmak, katılmamız gereken bir eğitimdir." diye konuştu.