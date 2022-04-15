Hapishane ziyaretinde bulunan Papa, ayin kapsamında bazı mahkumların ayaklarını öptü. Papa, "Hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya'nın Civitavecchia kentindeki hapishaneyi ziyaret etti.

Papa, burada düzenlenen "Kutsal Perşembe Ayini"ne katıldı.

Mahkumların ayaklarını sırasıyla öptü

Ayin sırasında objektiflere yansıyan anlarda Papa, burada 12 mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü.

Vatikan'ın paylaştığı görüntülerde, Papa'nın sırasıyla kadın ve erkek mahkumların ayaklarını suyla yıkayıp, havluyla kuruladığı görüldü. Yıkanan ayaklar, daha sonra Papa tarafından öpüldü.

Papa Francis, hapishanede ayak öptü ViDEO

"Başkalarına hizmet etmeliyiz, onları sömürmemeliyiz"

85 yaşındaki Papa, törendeki konuşmasında, "Biz rahipler, başkalarına hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz." dedi.

Konuşmasının devamında Papa, "Bu, 'Ben kimseyi yargılamıyorum, herkese hizmet etmeye çalışıyorum' demenin bir yoludur." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs engeli

Reuters'ın haberine göre; söz konusu tören, son iki yıldır koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle dar kapsamlı şekilde Vatikan'da gerçekleştiriliyordu.