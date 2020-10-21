Papa Francis ilk kez maske ile törende

Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri Papa Francis, halka açık dini bir törende ilk kez maske ile görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir halk içinde törenlere katılmayan Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Fransis, katıldığı törenlerde maske takmadığı için eleştiriliyordu.

Papa Francis bu kez, Santa Maria Roma Bazilikası’nda halka açık bir törene ilk kez maske ile katıldı.

SALGIN VE KARABAĞ İÇİN DUA ETTİ

Yalnızca konuşma yapmak için maskesini çıkaran Papa Francis, koronavirüs salgını ve Dağlık Karabağ dahil diğer çatışmalar için dua etti. Törenle aynı anda Roma’nın diğer yerlerinde Müslüman, Budist, Sikh ve Hindu liderler de barış için dua etti.

PAPA'NIN KORUMALARINDA DA VİRÜS ÇIKTI

Avrupa’da koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden artışa geçerken, Vatikan’da papayı korumakla görevli 4 İsviçreli muhafızda geçtiğimiz günlerde virüs tespit edilmişti.