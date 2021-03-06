Bir dizi temas kapsamında Irak'ı ziyaret eden Katoliklerin ruhani lideri için alınan önlemler dikkat çekti.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak'a ziyaret gerçekleştirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Bağdat’ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, siyasi liderler, sivil toplum kuruluşu (STK) liderleri ve diplomatlarla görüştü.

"Hac için Irak’a geldim." diyen Papa, Iraklı Müslümanlar ve Hristiyanları selamladı. Papa, Irak’ın iç savaş ve terörden etkilendiğini vurgulayarak, tüm bunların ülkeye yıkım ve ölüm getirdiğini kaydetti.

PAPA'NIN ZİYARETİNDE ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Ülkede terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırılara da değinen Papa, bunları kınadıklarını söyledi. Koronavirüs salgınına karşı da Papa, dayanışma çağrısı yaptı.

Papa Francis'in Irak ziyaretine, güvenlik önlemleri damga vurdu. Papa'nın geçeceği güzergahta üst düzey tedbirler alındı, polis ve asker zırhlı araçlarla nöbet tuttu.

Papa Francis, Irak'ta zırhlı araca bindi ViDEO

ZIRHLI ARACA BİNDİ

Irak'ta son dönemde sivil ve askeri hedeflere yönelik saldırıların arttığı bir dönemde ziyaretini ısrarla gerçekleştiren Papa için, buradaki temasları kapsamında zırhlı araç tahsis edildi.

Papa'nın içinde bulunduğu aracın etrafındaki koruma çemberi de dikkat çekti. Benzer şekilde Papa'nın konvoyunda önlemler artırıldı.

VATİKAN'DAN TEŞEKKÜR

Katoliklerin ruhani lideri, normal şartlarda "Papamobil" olarak bilinen ve kilise tarafından halka açık alanlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan aracı kullanmasıyla biliniyor.

Vatikan yetkilileri, Iraklı yetkililerin Papa'nın ziyareti sırasında gerekli korumayı sağlayabileceklerinden memnun olduklarını ifade etti.

"IRAK İÇİN DUALAR ETTİK"

Irak'ta değerlendirmelerde bulunan Papa Francis, terör saldırılarında evlatlarını kaybedenlerin acısını paylaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmalıyız. Kardeşçe yaşamak gerçek diyalog ister. Irak’taki dinlerin çeşitliliği ülkeyi yüz yıllar öncesinden özel konuma yükseltmişti. Ülkeyi yeniden kalkındırmak yetmez. Yeniden kalkındırmayı başarmak önemli.

Yıllarca Irak için dualar ettik. Aşırıcılık ve hoşgörüsüzlük yeter. Irak’ı riske atan bölgesel gerginliklere karşı durmak gerekiyor. Irak’ın kalkınması ve barışı için uluslararası topluma görev düşüyor."