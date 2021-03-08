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    Papa Francis, Irak'taki temaslarının ardından İtalya’ya döndü

    Irak'ta üç günlük temasları sona eren Papa, Vatikan'a gitti.
    • AA
    • 08.03.2021 - 10:25
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    Papa Francis, Irak'taki temaslarının ardından İtalya’ya döndü

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak'taki ziyaretini tamamladı.

    Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa, ülkesine uğurlandı.

    CUMHURBAŞKANI SALİH, UÇAĞA KADAR EŞLİK ETTİ

    Papa’ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.

    Papa’nın Irak’a gelirken olduğu gibi Irak Hava Yolları’na ait uçağı kullanması dikkati çekti.

    3 GÜNLÜK ZİYARET

    Francis, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti.

    Irak, ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti.

    Papa Francis, Irak taki temaslarının ardından İtalya’ya döndü #1

    Papa Francis, Irak taki temaslarının ardından İtalya’ya döndü #2

    Papa Francis, Irak taki temaslarının ardından İtalya’ya döndü #3

    Papa Francis, Irak taki temaslarının ardından İtalya’ya döndü #4

    Papa Francis, Irak taki temaslarının ardından İtalya’ya döndü #5

    Papa Francis, Irak taki temaslarının ardından İtalya’ya döndü #6

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