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- Papa Francis, Irak'taki temaslarının ardından İtalya’ya döndü
Papa Francis, Irak'taki temaslarının ardından İtalya’ya döndü
Irak'ta üç günlük temasları sona eren Papa, Vatikan'a gitti.
- AA
- 08.03.2021 - 10:25
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak'taki ziyaretini tamamladı.
Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa, ülkesine uğurlandı.
CUMHURBAŞKANI SALİH, UÇAĞA KADAR EŞLİK ETTİ
Papa’ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.
Papa’nın Irak’a gelirken olduğu gibi Irak Hava Yolları’na ait uçağı kullanması dikkati çekti.
3 GÜNLÜK ZİYARET
Francis, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti.
Irak, ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti.