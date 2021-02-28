Papa Francis, ölümüne kadar ruhani lider olarak kalmayı umuyor

Papa Francis, ölümüne kadar ruhani lider olarak kalmayı umuyor

İleriki dönemlerinden söz eden Papa, görevini Roma'da sürdürmeye devam etmek istediğini belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, geleceğine ilişkin beklentilerinden bahsetti.

Papa, Arjantinli gazeteci ve doktor Nelson Castro'ya verdiği mülakatta, ölüm hakkında düşündüğünü ancak bundan korkmadığını söyledi.

"PAPA OLARAK ROMA'DA KALACAĞIM"

Son günlerini nasıl gördüğü sorulan 84 yaşındaki Papa, "Aktif veya emekli papa olacağım ve Roma'da kalacağım. Arjantin'e dönmeyeceğim." dedi.

Papa Francis, siyatik hastalığı ile ilgili yaşadığı sorun nedeniyle son aylarda bazı etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı.

"ARJANTİN'İN ÖZLEMİYORUM"

Bununla birlikte, Papa'nın başka herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığı bilinmiyor. Vatikan da ruhani liderin sağlığıyla ilgili suskunluğunu koruyor.

Daha önce Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in Başpiskoposluğunu yapan Papa Francis, memleketini özlemediğini belirtti ve ekledi:

"76 yıl orada yaşadım. Sorunları bana acı veriyor."