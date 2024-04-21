Papa Francis: Orta Doğu'daki durumu endişeyle izliyorum Orta Doğu'daki durumdan endişeli olan Papa, diyaloğun devreye alınmasını istedi. Papa, "Savaşlara teslim olmayın" dedi.

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Orta Doğu'daki durumun kendisini kaygılandırdığını söyledi.

Papa, bölgedeki sorunların çözümü için diyalog ve diplomasi yollarının önemini vurguladı.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresine gelen Papa, geleneksel pazar duasını yaptı.

"Endişeyle takip ediyorum"

Vatikan Devlet Başkanı, "Orta Doğu'daki durumu endişeyle ve acıyla takip etmeyi sürdürüyorum." dedi.

Diyalog ve diplomasi vurgusu yaptı

Savaşlara ve hak iddia etme mantığına teslim olunmaması gerektiğini dile getiren Papa Francis, şöyle konuştu:

Bunların yerine diyalog ve diplomasi yollarının hakim olmasına izin verin, bu çok şey yapabilir.

"Her gün dua ediyorum"

Papa, "Filistin ve İsrail'de barış için her gün dua ediyorum ve bu iki halkın yakın zaman içinde acılara son vermesini umuyorum." ifadesini kullandı.

Papa Francis, Ukrayna için de dua ettiğini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)