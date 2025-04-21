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Haber Merkezi

Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, hastalığına yenik düştü...

Papa Francis, 14 Şubat 2025’te bronşit nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada ciddi bir tedavi süreci geçiren ve çift taraflı zatürreye yakalandığı duyurulan Papa, 23 Mart 2025’te hastaneden taburcu oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisini kişisel hemşirelerle devam ettiren ve hala dinlenme sürecinde olan Papa Francis,Vatikan'daki Casa Santa Marta'daki ikametgahında 88 yaşında hayatını kaybetti.

Vatikan, Papa'nın ölümüne ilişkin detayları henüz duyurmadı.

Vatikan'ın gördüğü en yaşlı ruhani lider olarak kayda geçen Papa Francis, son olarak 20 Nisan'da Paskalya Pazar ayininde, Aziz Petrus Meydanı’nda halkı selamlarken görülmüştü.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen Papa, geleneksel "Urbi et Orbi" (Roma ve dünyaya) mesajını, çok halsiz olması nedeniyle bir yardımcısına okutmuştu.

"KUTSAL BABAMIZ PEDER'İN EVİNE DÖNDÜ"

Kardinal Kevin Farrell, Papa Francis'in ölümünü şu sözlerle duyurdu:

“Sevgili kardeşlerim, Kutsal Babamız Francis'in vefatını derin bir üzüntüyle bildirmek zorundayım. Bu sabah saat 07.35'te Roma Piskoposu Francis, Peder'in evine döndü. Tüm yaşamını Rab'be ve O'nun Kilisesi'ne hizmet etmeye adamıştı. Bize İncil'in değerlerini sadakatle, cesaretle ve evrensel sevgiyle, özellikle de en yoksul ve en dışlanmış olanlar lehine yaşamayı öğretti. Rab İsa'nın gerçek bir öğrencisi olarak verdiği örnek için büyük bir minnettarlıkla, Papa Fransuva'nın ruhunu Tek ve Üçlü Tanrı'nın sonsuz merhametli sevgisine emanet ediyoruz.”

SON GÖRÜŞMESİ JD VANCE İLE OLDU

Hastalığının ardından ilk olarak İtalya Başbakanı Giorgio Meloni, ardından İngiltere Kralı Charles ve eşiyle görüşmüştü.

Papa son görüşmesini dün, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance ile gerçekleştirdi.

YÜZYILLAR SONRA İLK AVRUPALI OLMAYAN PAPAYDI

Papa Francis, dönemi boyunca birçok ilke imza atarak Katolik Kilisesi'nde büyük reformalara imza attı.

Francis, Amerika'dan veya güney yarımküreden gelen ilk Papa'ydı. Suriye doğumlu Gregory III'ün 741'de ölümünden beri Roma'da Avrupalı ​​olmayan bir Piskopos olmamıştı.

YENİ LİDER SEÇİLECEK

Papa'nın tedavi sürecinde kendi cenazesini planladığı ortaya çıkmıştı.

Bu süreçte gözler, Papa'nın yerini alabilmesi muhtemel kardinellerin üzerine çevrildi.

Papa'nın cenazesinin ardından Katolik kilisesinin liderini belirlemek için 253 kardinal, Sistine Şapeli’nde bir oylama yapacak.

Ancak bu oylamaya sadece 138 kardinal katılabilecek; 80 yaşın üzerindeki kardinaller oy kullanamayacak.

YERİNE GEÇEBİLECEK İSİMLER

Uluslararası medya kuruluşları, Papa Francis’in yerine geçebilecek isimler hakkında öne çıkan adayları sıralamaya başladı.

KARDİNAL PETER ERDO

72 yaşındaki Macar din adamı Erdo, muhafazakar duruşuyla biliniyor. Erdo, Avrupa ülkelerinin mülteci kabul etmesine karşı olduğunu ve bunun insan kaçakçılığı ile eş değer olduğunu dile getirmişti.

Erdo, 2003 yılında Papa 2. John Paul tarafından kardinal yapılmıştı.

KARDİNAL FRIDOLIN AMBONGO BESUNGU

65 yaşındaki Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görev yapan Besungu, Papa Francis'in tartışma yaratan bir açıklamasını Papa'nın onayıyla reddederek gündem olmuştu.

Besungu, rahiplerin evli olmayan ve aynı cinsiyetten çiftleri kutsamasına izin veren doktrinini Afrika kıtasında hükümsüz ve geçersiz ilan etmişti.

Besungu, 2019'da kardinal olmuştu.

KARDİNAL WILLEM EIJK

71 yaşındaki Hollandalı Willem Jacobus Eijk, eski bir doktor olarak biliniyor.

Eijk, Papa'nın koltuğuna aday olan isimler arasında en muhafazakar kardinal olarak biliniyor.

Papa Francis'in birçok kararına tepki gösteren ve muhalif açıklamaları bulunan Eijk, önceki Papa Benedikt tarafından 2012'de kardinal yapılmıştı.

KARDİNAL RAYMOND BURKE

76 yaşındaki ABD'li Burke, Papa Francis'in liberal açıklamalarına tepki göstermişti.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen Burke Papa Benedict tarafından 2010'da kardinal olmuştu.

KARDİNAL LUIS ANTONIO TAGLE

67 yaşındaki Filipinli Tagle, "Asyalı Papa Francis" lakabıyla biliniyor.

Papa Francis gibi daha sol eğilimli bir din adamı olan Tagle, Katolik kilisesinin LGBT bireylere ve boşanıp tekrar evlenen Katoliklere yaklaşımını eleştirmişti.

Papa Benedict tarafından 2012'de kardinal yapılan Tagle, Papa seçilmesi durumundan Asya kıtasından çıkan ilk papa olarak da tarihe geçecek.

KARDİNAL MATTEO ZUPPI

Roma doğumlu olan 69 yaşındaki Zuppi, Papa Francis'in Vatikan'ındaki önemli figürlerden biri olarak öne çıkıyor.

Papa Francis'in en güvendiği isimlerden biri olan Zuppi, Ukrayna lideri Zelensky ve dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmüştü.

Zuppi, 2019'da Papa Francis tarafından kardinal ilan edilmişti.

KARDİNAL MARIO GRECH

Maltalı din adamı, Papa Francis ile benzer bir düşünce yapısına sahip.

Daha önce eşcinsellere kilisenin yaklaşımını eleştiren Grech, 2020'de Papa Francis tarafından kardinalliğe getirilmişti.

KARDİNAL PIETRO PAROLIN

Vatikan'ın dışişleri bakanı olarak görev yapan 70 yaşındaki İtalyan din adamı, 11 yıl boyunca Papa Francis'le çalıştı.

Bahislerde önde götüren Parolin, ılımlı olarak tanıtılırken 2014 yılında Papa Francis tarafından kardinalliğe atandı.

Kariyeri boyunca birçok ülkeye giden Parolin'in, Francis'in ekolünü devam ettirmesi bekleniyor.