Papa Franciscus: Milyonlarca çocuğun hayatı yoksulluk, savaş ve sömürüyle şekillenmektedir

AA

Vatikan'da Apostolik Saray'da "Çocuk Hakları Zirvesi" düzenlendi..

Çok sayıda önemli konuğun yer aldığı zirveye katılan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

"ÇOCUKLAR VE GENÇLER, KORKUNÇ ZORLUKLARLA YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALIYOR"

Papa, etkinliğe katılanlardan, her gün hakları çiğnenen ve görmezden gelinen çocuklara yardım edilmesini ve onları korumaları için yeni yollar açmalarını istedi.

Papa Franciscus, "Bugün halen, milyonlarca çocuğun hayatı yoksulluk, savaş, eğitimden mahrum şekilde ve adaletsizlik, sömürüyle şekillenmektedir. En yoksul ülkelerde ya da trajik çatışmaların olduğu bölgelerde çocuklar ve gençler, korkunç zorluklarla yüzleşmek zorunda kalıyor." dedi.

Dünyada son dönemdeki savaş, çatışma ve bombardımanlara dikkati çeken Papa, şu ifadeleri kullandı:

Ne yazık ki son zamanlarda hemen her gün gördüğümüz kabul edilemez bir durum var: Bombaların altında ölen çocuklar. Onlar; iktidarların, ideolojinin ve milliyetçiliğin çıkarlarına kurban ediliyor. Gerçekte hiçbir şey, bir çocuğun hayatından önemli değildir. Çocukları öldürmek geleceği inkar etmektir.

YAKLAŞIK 100 MİLYON ÇOCUK EVSİZ

Papa, çok sayıda çocuğun farklı nedenlerle göç etmek zorunda kaldığına da işaret ederek, "Pek çok çocuk, göç yolculuğunda, denizde, çölde ya da bir umut uğruna çıktıkları yollarda hayatını kaybediyor. Daha birçoğu ise sağlık hizmetlerinden mahrum veya farklı türde sömürülere maruz kaldığı için hayatını kaybediyor. Bir çocuğun hayatı nasıl böyle sona erebilir?" ifadelerini kullandı.

Papa, bugün 40 milyondan fazla çocuğun çatışmalar nedeniyle yerinden edilmiş bir durumda olduğunu, yaklaşık 100 milyon çocuğun da evsiz olduğunu söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri, gelişmiş ülkelerdeki abartılı bireyciliğin de çocuklar için zararlı olduğunu kaydetti.

Papa Franciscus, "Dünyadaki tüketim mantığı nedeniyle insan kendini her şeye gücü yeten bir varlık olarak görüyor ve dolayısıyla yeni hayatlar, kürtaj gibi cinayet uygulamasına feda ediliyor. Kürtaj, çocukların hayatını sonlandırarak tüm toplumun umut kaynağını yok ediyor." şeklinde konuştu.

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Zirveye katılan Ürdün Kraliçesi Ranya el-Abdullah da konuşmasında, İsrail'in Ekim 2023-Ocak 2025'te saldırdığı Gazze’deki çocukların psikolojik durumuna ilişkin yapılan bir çalışmaya atıfta bulunarak, "Çocukların yüzde 96'sı, ölümlerinin an meselesi olduğunu düşünüyordu. Yarıya yakını ise ölmek istediğini söyledi. Diğer çocuklar gibi astronot ya da itfaiyeci olmak istemiyorlar ama ölmek istiyorlar." dedi.

Kraliçe, dünyada 6 çocuktan 1'inin çatışma bölgelerinde yaşadığını belirterek, "Her gün onlarcası öldürülüyor ya da sakat kalıyor. Yaşama ve güvenlik haklarının yanı sıra eğitim, sağlık, mahremiyet ve istismardan korunma gibi haklardan mahrum bırakılıyorlar. Kabuslarımız, onların günlük gerçekliği haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

30 KADAR FİLİSTİNLİ ÇOCUK İTALYA'YA GETİRİLECEK

Vatikan’daki zirveye katılan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de kanser tedavisi gören 30 kadar Filistinli çocuğun yakında İtalya’ya getirileceğini ifade etti.

Tajani ayrıca, kendilerinin Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kurumlarıyla geçen yıl başlattıkları "Food For Gaza (Gazze için Gıda)" kampanyası çerçevesinde Gazze'ye yardım götürecek iki gemiyle beraber Aşdod Limanı'na gideceğini söyledi.

Batı Avrupa'da demografik bir kriz yaşandığına dikkati çeken Tajani, İtalyan hükümeti olarak doğum oranıyla mücadele ve anneleri destekleme konusunda adımlar attıklarını kaydetti.