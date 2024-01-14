Papa Franciscus: Savaşın kendisi insanlığa karşı bir suçtur Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, savaşın insanlığa karşı bir suç olduğunu söyledi.

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, geleneksel pazar duasını Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdi.

Papa yaptığı konuşmada savaş bölgeleri için barış çağrısı yaptı.

Papa Franciscus, duanın ardından yaptığı konuşmada, "Özellikle Ukrayna, Filistin ve İsrail olmak üzere dünyanın pek çok yerinde savaşın zulmünü yaşayanları unutmayalım" dedi.

"Savaşın kendisi insanlığa karşı bir suçtur"

Katoliklerin ruhani lideri şu ifadeleri kullandı:

Yılbaşında barış dileklerimizi paylaştık ama silahlar, yok etmeye ve öldürmeye devam etti. Bu çatışmalar üzerinde güç sahibi olanların, savaşın, siviller arasında ölüm tohumları ektiğini ve şehirleri, altyapıyı yok ettiğini, çatışmaları çözmenin bir yolu olmadığı gerçeğini düşünmeleri için dua ediyoruz. Başka bir deyişle, savaşın kendisi insanlığa karşı bir suçtur.

"Dünyanın barışa ihtiyacı var"

Barış için eğitimin gerekliliğine değinen Papa şöyle devam etti:

Şunu unutmayalım, savaş başlı başına bir insanlık suçudur. Halkların, dünyanın barışa ihtiyacı var. Barış için eğitim vermeliyiz. Henüz tüm insanlığın, her savaşı durduracak yeterli eğitime sahip olmadığını görüyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)