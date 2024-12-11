Papa Franciscus'dan Suriye'de barış ve istikrar mesajı

AA

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

PAPA FRANCİSCUS: SURİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUM

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Yaşananların ardından Papa Franciscus'dan Suriye'yle ilgili bir açıklama geldi.

Vatikan'da çarşamba günleri yaptığı geleneksel genel kabul oturumunda konuşan Papa, Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Papa Franciscus, "Tarihinin bu hassas anında Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyorum." dedi.

"SURİYE HALKININ TOPRAKLARINDA BARIŞ VE GÜVENLİK İÇİNDE YAŞAYABİLMESİ İÇİN DUA EDİYORUM"

Papa, sözlerini şöyle sürdürdü: