Papa Francis'in Noel ayini çağrısı: Silahları susturun

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan Şehir Devleti'nde Noel ayini düzenlendi.

Papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın aynı adı taşıyan meydanına bakan locasından dünya meselelerine ilişkin Noel mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını gerçekleştirdi.

Papa Francis, dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısını yaptı.

"SİLAH SESLERİ KESİLSİN"

Papa, konuşmasında, özellikle Gazze'deki vahim durum için "Ateşkes sağlansın, rehineler serbest bırakılsın, açlıktan ve savaştan bitap düşmüş insanlara yardım edilsin." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasını isteyen Papa, “Savaşın parçaladığı Ukrayna'da silahların sesi kesilsin. Adil ve kalıcı bir barışa ulaştıracak müzakere kapısını açmak için gereken cesaret sağlansın.” dedi.

"HARAP OLMUŞ BÖLGELERDE BARIŞ KAPILARI AÇILSIN"

Orta Doğu'daki ülkelere de dikkat çeken Papa, Lübnan ve Suriye'de geçiş döneminin ortasında bulunan Hristiyan topluluklara ilişkin "Çatışmalarla harap olmuş tüm bölgelerde diyalog ve barış kapılarının açılmasını" diledi.

Papa, Afrika'daki Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Mozambik gibi ülkelerdeki sağlık sorunlarının, bölgedeki çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkilerinin milyonlarca insanı yerinden ettiğine ve hayatlarını kaybetmesine yol açtığını belirtti.

SİYASİ BÖLÜNMELERİN SONA ERMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

Haiti, Venezuela, Kolombiya ve Nikaragua'yı da ele alan Papa, bu ülkelerdeki "siyasi bölünmelerin" sona ermesi için, siyasi yetkilileri ve halkı birlikte çalışmaya davet etti.

Papa, devam eden çatışmaların büyük acılara yol açtığı ve çok sayıda kişiyi yerinden ettiği Myanmar halkı için de dua etti.