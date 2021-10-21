Papa Francis’in haftalık konuşmasında sahneye fırlayan çocukla yaşadığı diyaloglar kameralara yansıdı

Katoliklerin dini lideri Papa Francis’in Vatikan'daki Paul VI Salonu'nda haftalık konuşmasında binlerce kişiye hitap etti.

Törene ise 10 yaşındaki bir çocuğun Papa’nın papalina denilen şapkasını almaya çalışması damga vurdu.

Paolo Junior adlı çocuk güvenlik bariyerlerini aşarak, aniden sahneye fırladı.

Papa Francis, çocuğun kendisine yaklaşmasına ve dokunmasına izin verirken, gülümseyerek elini çocuğa uzattı.

PAPALİNASINI ALMAK İSTEDİ

Küçük çocuk, salondakilerin neşeli bakışları eşliğinde Papa’nın ellerini tutarak, başındaki beyaz papalinaya dokundu.

Papalık Hanedanı naibi Leonardo Sapienza’nın sandalyesinden kalkarak kendi yerini verdiği çocuk, Papa Francis’in yanaklarından öperek veda etmesinden sonra sahneden indirildi.

Papa Francis'in papalinasını almaya çalışan çocukla diyaloğu VİDEO

ÇOCUĞA PAPALİNA HEDİYE ETTİ

Sahneden indirilmesinin ardından çocuğa, Papa Francis'in yardımcılarından Sandro Mariotti tarafından hediye olarak bir papalina verildi.

Papa olay hakkında daha sonra yaptığı açıklamada, çocuğun evindeymiş gibi özgürce hareket ettiğini belirterek, “Bugünlerde, inanç özgürlüğünden bahsediyoruz. Rab'be yaklaşma, Rab'be açık olma, Rab'den korkmama cesareti, bu çocuğa hepimize verdiği ders için teşekkür ediyorum. Yüreğinden gelen bu tanıklığı verdiği için Rab onun büyümesine yardım etsin. Çocukların kalpten hayata otomatik bir tercümanı yoktur” ifadelerini kullandı.





KATOLİK KİLİSESİ'NİN CİNSEL İSTİSMAR SKANDALI

Fransa Katolik Kilisesi’nde 1950-2020 yılları arasında en az 330 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu yayınlanan bir komisyon raporuyla tüm dünyaya duyurulmuştu.

Kilisedeki pedofili skandalının ardından Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yaşananlardan dolayı utanç duyduğunu söylemişti.

Papa, "Kurbanlara, yaşadıkları travmadan dolayı üzüntümü ve acımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca, kilisenin uzun süre boyunca onları endişelerinin merkezine koymamasından dolayı utancımı, utancımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.





"Dua ediyorum, hep birlikte dua ediyoruz. Bu utanç zamanı" ifadesini kullanan Papa, din adamlarını bu tür durumların tekrarlanmaması için çalışmaya çağırmıştı. Papa ayrıca, Fransız Katoliklerin, kilisenin herkes için güvenli bir ev olmasını sağlamak için sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Fransa’da Katolik Kilisesi’nde çocuk istismarını araştıran kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu (CİASE), 2 buçuk yılda hazırlanan 2 bin 500 sayfalık bir raporu 5 Ekim'de yayınlamıştı. Katolik Kilisesi'ni sarsan rapora göre, kiliselerde 1950-2020 yılları arasında en az 330 bin çocuk cinsel istismar kurbanı oldu ve bunlardan 216 bini rahip veya din adamları tarafından gerçekleştirildi. Raporda, söz konusu tarihlerde 2 bin 900 ila 3 bin 200 pedofil din adamı ve kilise üyesinin tespit edildiği de yer aldı.

Öte yandan, Fransız medyası da ülkede bu yıl polise ve jandarmaya her gün 49 çocuğun cinsel istismara uğradığının ve 68 çocuğun cinsel saldırı veya tacize maruza kaldığının ihbar edildiğini açıklamıştı.



