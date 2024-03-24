Papa Francis'in Rusya mesajı: Saldırının kurbanları için dua ediyorum Vatikan Devlet Başkanı Papa, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diledi. Papa, saldırganlarla ilgili de konuştu.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya'da meydana gelen terör saldırısı sonrası konuştu.

Başkent Moskova'daki Crocus binasında düzenlenen konser, eli otomatik silahlı teröristlerin saldırısına uğradı.

Saldırıda onlarca can kaybı ve yaralanma meydana geldi.

Vatikan Devlet Başkanı da olan 87 yaşındaki Papa, "alçak" saldırının kurbanları için dua ettiğini söyledi.

Moskova'daki saldırı sonrası Papa'dan mesaj

Papa, ölenler hakkında "Tanrı onları huzuruna kabul etsin, ailelerine sabır versin." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, "Bu insanlık dışı eylemleri planlayan, organize eden ve yürütenlerin kalpleri dönüşsün." diye ekledi.

ABD basını: Putin'e darbe

Bu arada ABD basını, Moskova'daki terör saldırısının, "Rusya'ya güvenlik sözü veren Putin'e indirilmiş bir darbe" olduğunu yazdı.

Haberlerde, "Pek çok Rus'un, Başkan Putin'e oy verdiği istikrar ve güvenlik bu değil." denildi.