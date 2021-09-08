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    Papa Francis'ten mahkumlara dondurma ikramı

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihinin en sıcak yaz mevsimlerinden birini geçiren İtalya'nın başkenti Roma'daki mahkumlara dondurma gönderdi.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 15:16
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    Papa Francis'ten mahkumlara dondurma ikramı

    İtalya tarihinin en sıcak yaz mevsimlerinden birini geçiriyor.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bu sıcak havalarda mahkumları unutmadı.

    MAHKUMLARA 15 BİN DONDURMA

    Vatikan Hayır İşleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in, Roma'daki Regina Coeli ve Rebibbia cezaevlerinde kalan mahkumlara 15 bin adet dondurma gönderdiği belirtildi.

    Papa Francis ten mahkumlara dondurma ikramı #1

    EVSİZLERE AKŞAM YEMEĞİ

    Ofisten yapılan açıklamada ayrıca, Papa'nın Castel Gandolfo'daki evsiz insan gruplarını akşam yemeğine çıkardığı bildirildi.

    57 yaşındaki Polonyalı Kardinal Konrad Krajewski, Papa Francis döneminde St. Peter's Meydanı'na evsizler için küçük tıbbi tesisler ve duşakabinler kurulduğunu ifade etti.

    Krajewski, yakın zamanda kurumun yoksullara ücretsiz PCR testleri ve Kovid-19 aşıları sunduğunu da sözlerine ekledi.

    Papa Francis ten mahkumlara dondurma ikramı #2

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