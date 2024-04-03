Papa, Gazze'de acil ateşkes istedi: Orta Doğu'dan üzücü haberler geliyor Vatikan Devlet Başkanı Papa, "Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanmasına yönelik kesin talebimi yineliyorum" dedi.

AA

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmesini istedi.

Papa, İsrail'in saldırıları altındaki bölgeye ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Vatikan Devlet Başkanı da olan Papa, Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri geleneksel genel kabul oturumları yaptı.

Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes talebi

Adalet olmadan barış olmayacağını belirten Papa, şöyle konuştu:

Orta Doğu'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanmasına yönelik kesin talebimi yineliyorum. Ayrıca Gazze'de insani yardım dağıtan gönüllülerin öldürülmesinden derin üzüntü duyuyorum.



Tükenmiş ve acı çeken halkın insani yardıma erişiminin sağlanması ve rehinelerin bir an önce serbest bırakılması çağrımı da yineliyorum.

"Çatışmayı derinleştirecek her türlü davranıştan kaçınalım"

Papa Francis, çatışmaların bölgeye yayılma riskine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

Bölgedeki çatışmayı derinleştirecek her türlü davranıştan kaçınalım. Dünyanın pek çok yerine ölüm ve acı getirmeye devam eden bu ve benzeri savaşların bir an önce son bulması için çalışalım. Dua edelim.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)