Papa: Kiliseler, cinsel istismar olayları nedeniyle krize girdi

İçinde bulundukları duruma işaret eden Papa, kiliselerin cinsel istismar olaylarını üstlenmesi gerektiğini bildirdi.

Münih Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, kiliselerde cinsel istismar haberlerinin ardından "felaketin sorumluluğunu paylaşmak" istediğini söylemiş, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'e istifasını sunmuştu.

Kardinal Marx'ın istifasını kabul etmeyen Papa, Marx'a 10 Haziran tarihli 3 sayfalık mektup gönderdi.

"KABUL ETMEKTEN BAŞKA YOL YOK"

Kiliselerin, yaşananlar nedeniyle krizde olduğunu belirten Papa, mektubunda, herkesin kiliselerdeki cinsel istismar olaylarını reddettiğini ancak bunları kabul etmekten başka yol olmadığını belirtti.

Marx, istifa gerekçesine ilişkin "Son 10 yılın araştırmaları ve raporları birçok kişisel başarısızlık ve idari hatanın yanında kurumsal veya sistemsel başarısızlığı gösteriyor." demişti.

"KİLİSELER KRİZDE"

Bu suçlar karşısında kayıtsız kalınamayacağını aktaran Papa, Marx'a hitaben, "Kriz sürecinden geçtiğini söylüyorsun. Bu süreçten sadece sen geçmiyorsun. Kiliseler, cinsel istismar olayları yüzünden krizde. Bugün kiliseler bu krizi üstlenmeden ileriye doğru gidemez." ifadesini kullandı.

Papa, her piskoposun bu konuda sorumluluğunu üstlenmesi ve yapması gerekenler üzerinde düşünmesi gerektiğini vurguladı.

"KİLİSELER REFORME EDİLMELİ"

Cinsel istismar olayları karşısında kiliselerin reforme edilmesi gerektiğini ifade eden Papa, bu krizi kabul etmemenin tehlike oluşturacağını dile getirdi.

Papa, kilisenin çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının ortaya çıkmasının ardından istifasını sunan Reinhard Marx'ın talebini geri çevirmişti.

Almanya'nın önde gelen Katolik piskoposlarından Marx, 2020 yılına kadar Alman Piskoposlar Konferansı'nın (DBK) başkanlığını yapmıştı.