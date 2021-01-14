Papa, koronavirüs aşısı yaptırdı

Vatikan'da başlatılan aşılama kampanyası çerçevesinde Papa Franciscus'a aşının ilk dozu verildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a koronavirüs aşısı uygulandı.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, gazetecilerin sorusu üzerine yazılı açıklama yaptı.

"PAPA'YA İLK DOZ VERİLDİ"

Bruni, "Vatikan Şehir Devleti tarafından başlatılan aşılama programı çerçevesinde, Papa Franciscus'a aşının ilk dozunun verildiğini onaylayabilirim." ifadesini kullandı.

Vatikan'da koronavirüs aşılama kampanyası dün başlatılmıştı. Bruni, Papa Franciscus'un selefi 93 yaşındaki Emerit Papa 16. Benediktus'a da koronavirüs aşısının yapıldığını belirtti.

"HERKES AŞI OLMALI"

Papa Franciscus, 9 Ocak'ta TG5 kanalında yayınlanan röportajında, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.