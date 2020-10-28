Papa, maske takmayı reddetti

Vatikan'da koronavirüs ekibi, salgın döneminde maske kullanmayan Papa'dan kurallara uymasını istedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Fransis, Vatikan'daki koronavirüs uzmanlarını harekete geçirdi.

Vatikan'da son dönemde koronavirüs salgını kaynaklı vakaların arttığı belirtilirken, Papa kapalı mekanda maske takmayı reddediyor.

83 yaşındaki Papa'nın, hastalığa karşı savunmasız olduğu belirtiliyor.

TEK AKCİĞERİNİ ALDIRDI, YÜKSEK RİSK GRUBUNDA

Koronavirüs komisyonundan Augusto Zampini, Papa'nın gençken bir hastalık nedeniyle akciğerlerinden birini aldırmasının Katolik Kilisesi liderini salgın döneminde yüksek risk grubuna soktuğunu dile getirdi.

Vatikan'daki koronavirüs düzenlemelerine göre, sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı durumlarda maske takılması isteniyor.

İSPANYA BAŞBAKANI VE PAPA MASKE TAKMADI

Vatikan'da İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Papa arasında cumartesi günü yapılan görüşmede her iki ismin maske takmadığı anlar kameralara yansımıştı.

"UMARIM PAPA MASKE KULLANIR"

Vatikan'da artan vakalardan endişeli olduklarını aktaran Zampini, "Umarım (Papa), halka yakın olduğunda da maske kullanır." diye konuştu.