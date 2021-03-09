Papa: Sistani'yi görmeyi görev bildim

Papa Franciscus, Irak ziyareti sırasında Şii lider Ali es-Sistani ile görüşmeyi kendine görev bildiğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Irak seyahati dönüşünde uçakta, gezisini takip eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ VE İKİNCİ BİR ADIM"

El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile Şubat 2019'da Abu Dabi'de aşırılıkla mücadele için "İnsani Kardeşlik" belgesi imzaladığı hatırlatılan ve benzer adımı Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile atıp atmayacağı sorusu yöneltilen Papa, Sistani ile görüşmesinin kardeşlik yolunun devamına yönelik önemli ve ikinci bir adım olduğunu, bunun gibi başka görüşmelerin de olacağını söyledi.

"GÖRMEYİ GÖREV BİLDİM"

Irak gezisinde Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ile buluşmasının İran'ın dini liderlerine bir mesaj olup olmadığı sorusuna Papa, "Bunun evrensel bir mesaj olduğuna inanıyorum. Bu inanç ve kefaret ziyaretini yapmayı ve kendini Tanrı'ya adamış, büyük ve bilge bir adamı görmeyi görev bildim. Sadece onu dinleyerek bunu anlarsınız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını sırasında Irak'ı ziyaret etmesinin doğru olup olmadığına ilişkin bir sorusuna Papa, "Riskleri bilerek ve dua ettikten sonra bu kararı aldım." yanıtını verdi.

Ruhani lider, bölgede bundan sonra Lübnan'a bir ziyaret için söz verdiğini, Suriye'yi ise ziyaret etmeyi düşünmediğini dile getirdi.