Papa, Vatikan'da halka hitap etti

DHA

Şubat ayında şiddetli bronşit geçiren Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bu nedenle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesine kaldırılmış ve burada çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi görmüştü.

Durumu iyiye giden 88 yaşındaki Papa, 23 Mart'ta taburcu edilmişti.

HALKI SELAMLADI

Çifte zatürre teşhisiyle 14 Şubat’ta İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan ve 23 Mart’ta taburcu edilen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in, taburcu olduğu günden itibaren bugün ilk kez Vatikan’da kamuoyunun karşısına çıktığı bildirildi.

HALKA SESLENDİ

Papa Francis, zatüre şikayetiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten iki hafta sonra Vatikan'da halka hitap etti.

NE OLMUŞTU

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

TEDAVİYE OLUMLU YANIT ALINDIĞI BİLDİRİLMİŞTİ

Vatikan, 28 Şubat'ta da bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta da iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

4 Mart'tan itibaren hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti. Papa Franciscus, 23 Mart'ta hastane balkonundan halkı selamladıktan sonra taburcu edilmişti.

Prof. Sergio Alfieri, 25 Mart'ta Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, Papa'nın hastanede yattığı dönemde 2 kez ölümden döndüğünü açıklamıştı.