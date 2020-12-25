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    Papa yine model fotoğrafı beğendi

    Papa yine model fotoğrafı beğendi

    Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'in Instagram hesabından Margot Foxx isimli bir mankenin fotoğrafı beğenildi. Foxx, "Bu cennete gideceğim anlamına geliyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 15:28
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 15:46
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    Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis'in Instagram hesabından, Margot Foxx isimli bir mankenin fotoğrafı beğenildi.

    Sosyal medyada görüntüleri paylaşan Foxx, Twitter paylaşımında "Papa resmimi beğendi, bu cennete gideceğim anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

    BREZİLYALI MODELİ DE BEĞENMİŞTİ

    Papa kasım ayında da Francis'in Instagram hesabından Natalia Garibotto isimli Brezilyalı bir modelin fotoğrafı beğenilmiş, beğeni kısa süre sonra geri alınmıştı.

    Daha sonra Vatikan'dan yapılan açıklamada, söz konusu fotoğrafın beğenilmesinin "Vatikan içinden yapılmış bir eylem" olmasına ihtimal verilmediği belirtilmişti.

    Papa yine model fotoğrafı beğendi #1

    SORUŞTURULUYORDU

    Fotoğrafın nasıl beğenildiğini öğrenmek için soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

    Papa yine model fotoğrafı beğendi #2

    Papa yine model fotoğrafı beğendi #3

    Papa yine model fotoğrafı beğendi #4

    Papa'nın Instagram hesabına Vatikan soruşturma başlattı

    Papa yine model fotoğrafı beğendi #5

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