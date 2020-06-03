Papa'dan Floyd tepkisi: ABD, kendini yenilgiye uğrattı

46 yaşındaki siyahi Amerikalı'nın öldürülmesi nedeniyle ABD'yi hedef alan Papa, ırkçılığa göz yumulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine tepki gösterdi.

Papa, Vatikan’daki haftalık konuşmasında, Floyd’un ölümünün "trajik" olduğunu ifade etti.

46 yaşındaki Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini de kınayan Papa, kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyledi.

ABD'YE FLOYD TEPKİSİ

Yaşananlar karşısında Washington yönetimini eleştiren Papa, "ABD kendini yenilgiye uğratmıştır." dedi.

"GÖRMEZLİKTEN GELEMEYİZ"

ABD'li Katoliklere seslenen Papa, George Floyd'un ölümünün ardından son günlerde ABD'de yaşanan huzursuzluk nedeniyle endişeli olduğunu kaydetti ve ekledi:

"Herhangi bir biçimde ırkçılığa ve dışlanmaya tahammül edemeyiz ve görmezlikten gelemeyiz."