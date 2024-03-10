Papa'dan Müslümanlara Ramazan'da dayanışma mesajı Papa Franciscus, geleneksel pazar duası sırasında Ramazan ayının başladığını belirterek, Ukrayna ve Orta Doğu'da barış için dua ettiğini aktardı.

AA

Müslüman alemi 11 Mart Pazartesi günü başlayacak Ramazan'a hazırlanıyor.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ramazan ayına başlamaya hazırlanan Müslümanlara dayanışma mesajı verdiği konuşmasında, Ukrayna Savaşı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğuna da değindi.

Ofisinin penceresinden pazar duası yaptı

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, buradaki konuşmasında, Müslümanlar için Ramazan ayının başlayacağına işaret ederek, "Bu akşam, Müslüman kardeşlerimiz Ramazan ayına başlıyor. Onların hepsine yakınlığımı belirtiyorum." dedi.

"Ukrayna ve Orta Doğu'ya barış"

Papa ayrıca Ukrayna ve Orta Doğu'da barış olması için dua ettiğini belirterek, sivillerin büyük acılar yaşamasına neden olan çatışmaların bir an önce son bulması temennisini dile getirdi.

Erdoğan'ın 8 Mart'ta Ukrayna Savaşı'na ilişkin mesajına atıfta bulundu

Papa Franciscus, dün de İsviçre Radyo Televizyonu'nda (RSI) bir kısmı yayınlanan özel röportajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta Ukrayna Savaşı'na ilişkin "Rusya'nın da dahil olacağı barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." açıklamasına atıfta bulundu.

"Ukrayna'nın müzakereye oturma cesareti göstermesi gerek"

Papa, Ukrayna'nın müzakereye oturma cesareti göstermesi gerektiğini ve bu konuda Türkiye'nin de arabuluculuk teklif ettiğini söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)