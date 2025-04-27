Papa'nın cenazesinde Melania Trump'ın tavrı dikkat çekti

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Bir süredir solunum yolu rahatsızlıklarıyla mücadele eden Papa Francis, 21 Nisan'da 88 yaşında hayatını kaybetti.

Katoliklerin ziyaret edip şükranlarını sunabilmesi için naaşı, 3 gün boyunca Aziz Petrus Bazilikası'nda ziyaretçilere açık tutulan Papa, Hristiyan inancına göre sonsuz yaşama uğurlandı.

Roma'daki törende Donald Trump ve eşi Melania Trump, dünya liderleriyle birlikte ilk sırada yer aldı.

MELANIA TRUMP, BAŞINI SİYAH BİR TÜL İLE ÖRTTÜ

Melania Trump, Papa'ya saygılarını sunarken siyah bir blazer elbise tercih etti. Başını ise siyah bir tül ile örttü.

"DUBLORÜ VAR"

Ancak Melania Trump'ın görüntüsünde bazı tutarsızlıklar vardı.

''Melania'nın bir dublorü var. Trump ile mutlu bir evliliği varmış gibi yapması gerektiğinde sahneye o çıkıyor.'' sözleri, ABD seçimlerinin ardından yeniden gündem oldu.

"TRUMP'TAN NEFRET EDİYOR"

The Mirror'a konuşan bir gizli bir kaynak, Melania Trump'ın Donald Trump'tan nefret ettiğini ve evliliklerinin yalnızca finansal bir anlaşma üzerine kurulu olduğunu öne sürdü.