Euro
9.3143
-0.41%
Dolar
7.647
0.24%
Altın
462
0.1%
Borsa
1.391
-1.2%
Bitcoin
176.057
-3.19%
EXEN Coin
11.52
-2.70%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Papaz, Nikol Paşinyan'ı kiliseden kovdu

    Papaz, Nikol Paşinyan'ı kiliseden kovdu

    Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ‘hain’ ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a tepkiler sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 12:39
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 13:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkesin gerginliği Ermenistan’da devam ediyor.

    Ateşkesin Ermenistan’ın aleyhine olduğuna savunanlar Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istiyor.

    Anlaşmadan sonra ülke çapında eylemler devam ederken, uzun süre saklanan Paşinyan halkın karşısına çıkmaya başladı.

    TOKATLAŞMAYIP KOVDU

    Son olarak ölen Ermeni askerleri için Sisian Aziz Grigor kilisesindeki taziyeye giden Paşinyan, tokalaşmak istediği papaz tarafından kiliseden kovuldu.

    O anlar ise kameralara yansıdı.

    Nikol Paşinyan'ı kiliseden kovdu VİDEO

    Papaz, Nikol Paşinyan ı kiliseden kovdu #1

    Papaz, Nikol Paşinyan ı kiliseden kovdu #2

    Papaz, Nikol Paşinyan ı kiliseden kovdu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir