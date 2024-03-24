Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem oldu.

ensonhaber.com

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Yerin yaklaşık 64 kilometre derinliğindeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Pasifik Ateş Çemberi

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

Ülkede Eylül 2022'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 21 kişi hayatını kaybetmişti.