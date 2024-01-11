Papua Yeni Gine'de polis greve gidince yağmalar başladı Maaş konusunda sesini yükselten güvenlik güçleri iş bıraktı. Bunu fırsata çeviren yağmacılar ortalığı birbirine kattı.

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ensonhaber.com

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de yağma olayları yaşanıyor.

Ülkedeki polis, maaş konusunda greve gidince güvenlik boşlukları oluştu.

Saldırılara uğrayan mağazalar ve işyerleri ateşe verilirken, can kayıpları yaşandı. Evler, olayların kontrolden çıkmasının ardından yağmalandı.

Polisin grevi çatışmalarla sonuçlandı

Yetkililer, "Ülkemizin tarihinde eşi benzeri görülmemiş düzeyde bir çatışmaya tanık olduk." dedi. Karışıklık görüntülerinin sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Olayların durdurulması için ilave polis güçleri devreye alındı. Pasifik Adası ülkesindeki polis, geçtiğimiz yıl şiddet içeren suçlarda yaşanan artışla mücadele ediyordu.

Başbakan James Marape, güvenliği artırmanın, gelişen altın ve bakır kaynakları sektörüne yabancı yatırımı çekmeye yardımcı olacağını söylemişti.

Maaş anlaşmazlığı

Marape, hedefinin ülke ekonomisini 2029 yılına kadar 200 milyar kinaya (55 milyar dolar) çıkarmak olduğunu belirtmişti.

Papua Yeni Gine polisi, maaşlarda azalma olduğunu söylerken, çarşamba sabahı greve başladı.

Başbakan Marape: Her türlü hatayı düzelteceğim

Hükümet, sosyal medyada polise yeni bir vergi uygulandığını reddeden mesajlar yayınladı. Başbakan Marape, maaş açığına neden olan her türlü idari hatayı düzelteceğine söz verdi.

Ulusal Başkent Bölge Valisi Powes Parkop, polisin olmadığı yerde olayların kontrolden çıktığını kaydetti.