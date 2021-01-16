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    Paris beyaza büründü

    Başkentte yaşayanlar, kar yağışının tadını çıkardı. Yağışın devam edeceği belirtildi.
    • AA
    • 16.01.2021 - 17:12
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    Paris beyaza büründü

    Fransa'nın başkenti Paris ve çevresine mevsimin ilk karı yağdı.

    Başkent ve çevresinde etkili olan kar yağışı, sokaklarda güzel manzaralar oluşturdu.

    Beyaza bürünen kentte, bazı Parisliler fotoğraf çektirmek için Eyfel Kulesi gibi turistik yerlere giderken, çocuklar karın zevkini kar topu oynayarak çıkardı.

    TURUNCU ALARM SEVİYESİ İLAN EDİLDİ

    Hafta sonu boyunca kar yağışının devam etmesi beklenirken, Fransa Meteoroloji İdaresi başkent ve tüm Ile-de-France'ın da içinde bulunduğu 32 bölgede kar ve buzlanma nedeniyle turuncu alarm seviyesi ilan etti.

    Paris beyaza büründü ViDEO

    KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

    Kent merkezlerinde kar seviyesinin en fazla 5 santimetreye, ücra yerlerde 10 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor.

    Ülkenin kuzeydoğusunda hafta içi şiddetli kar yağışı etkili olmuştu.

    Paris'te kar yağışı FOTO GALERi

    Paris beyaza büründü #1

    Paris beyaza büründü #2

    Paris beyaza büründü #3

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